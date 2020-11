ASV pēcvēlēšanu rīts

Notikums, kuru pasaules politikas apskatnieki gaidīja jau ļoti ilgu laiku, ir beidzot pienācis. Neskatoties uz to, ka ASV pagaidām plosās Covid-19 pandēmija un liela daļa balsu tiek nodotas pa pastu, vēlētājiem ir jāizvēlas starp diviem jau gados esošiem kungiem – pašreizējo, ārkārtīgi pretrunīgi vērtēto prezidentu Donaldu Trampu un Baraka Obamas laika viceprezidentu Džo Baidenu.

Neskatoties uz to, ka priekšvēlēšanu aptaujas liecina par Baidena uzvaru, 2016. gads ir pierādījis, ka ir iespējami arī dažādi pārsteigumi. Diskusijas ietvaros tiks mēģināts aplūkot aktuālo situāciju saistībā ar balsu sadalījumu atsevišķos ASV štatos, kā arī diskutēts par to, kurš tad beigu beigās varētu iegūt prezidenta amata krēslu. Aktuāls jautājums ir arī – kurš no abiem prezidenta kandidātiem būtu izdevīgāks Latvijai?