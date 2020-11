Universitātes negatīvi vērtē ST spriedumu par augstskolu finansējumu

LLU rektore Irina Pilvere norādīja, ka tiesas spriedums universitāti ir nepatīkami pārsteidzis un tam, viņasprāt, ir viens būtisks iemesls - likuma normā iekļautais finansējuma pieaugums būtu iespēja augstākajai izglītībai atgūt to finansējuma apjomu, kas tai bija pirms 2009.gada krīzes.

Viņa skaidroja, ka kopš 2010.gada, kad tika zaudēta puse no valsts budžeta, finansējums augstskolām aizvien nav atgriezts iepriekšējā līmenī. "Turklāt tagad jau esam citas krīzes priekšā, kuras ietekme ir tikai vēl aptuveni apjaušama," pauda Pilvere.

LLU rektore uzsvēra, ka augstākā izglītība ir vienīgais izglītības sektors, kurš vēl joprojām finansiāli nav atguvies, un šobrīd ar šo spriedumu cerības to atgūt līdzinās nullei.

Grozījumi Augstskolu likumā, kas noteic ikgadēju valsts budžeta finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās, stājās spēkā 2013.gada 1.jūlijā, taču tā arī ne reizi nav ievēroti. ST secināja, ka šādas normas pieņemšana jau no sākta gala bijis "tukšs solījums vēlētājiem".

ST vērsās 31 Saeimas deputāts no opozīcijā esošās "Saskaņas", Zaļo un zemnieku savienības frakcijas un pie frakcijām nepiederošo deputātu grupas, kuri uzskatīja, ka Ministru kabinets, sastādot 2019.gada budžetu, nav ņēmis vērā Augstskolu likuma 78. panta 7. daļu, kas paredzēja ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25% no iekšzemes kopprodukta (IKP), līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz 2% no IKP.