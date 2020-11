Jaunais režisors un filmu producents Matīss Kaža, kurš režijas mākslu apguvis Manhetenā, Ņujorkas Universitātes Tiša mākslas skolā, šogad nominēts "Lielā Kristapa" balvai kategorijā "Labākā dokumentālās filmas režija" par darbu filmā "Klejotāji", savukārt jau 6. novembrī būs skatāma pirmizrāde dokumentos balstītai komēdijai jeb filmizrādei "Kino un mēs", kurā aktieri izspēlē zināmas epizodes no klasiskām padomju laika Rīgas kinostudijas filmām – "Ezera sonāte", "Mērnieku laiki" un "Dubultslazds".

Kā tu nokļuvi Ņujorkas Universitātes Tiša mākslas skolā?

Pieteicos četrām vai piecām skolām, un mani neuzņēma tikai vienā no tām. Ņujorka bija vieta, kur es visvairāk gribēju mācīties, jo pārējās bija tā saucamie prison campus – tas nozīmē, ka skola atrodas piepilsētas malā, bet nekādas kultūras dzīves apkārt nav – tikai tas, kas ir augstskolas teritorijā. Savukārt Tiša mākslas skola atrodas Manhetenā, Ņujorkas centrā. No visām šīm skolām tur man iedeva visdāsnāko stipendiju, likumsakarīga izvēle. Stipendija izpaužas kā mācību maksas un kopmītņu izmaksu nosegšana. Tas ir iemesls, kādēļ es tur varēju studēt. Bez stipendijas – neiespējami.

Stipendijas sadala, ņemot vērā iestājpārbaudījumu rezultātus?

Stipendijas sadala pēc tā, vai tev tā nepieciešama. Nedomāju, ka vidusmēra ģimenes atvase no Latvijas varētu atļauties tur mācīties, tāpēc, ka mācību maksa ir ļoti liela, ieskaitot dzīvošanas izmaksas, ap astoņdesmit pieciem vai deviņdesmit tūkstošiem dolāru gadā.

Kā juties šajā Amerikas lielās kinoindustrijas vidē kā students no Latvijas? Vai izjuti, ka esi atbraucis no mazas valsts?

Nē, neizjutu. Tur ir ļoti liberāla un brīvi domājoša sabiedrība. Viņiem nav aizspriedumu pret cilvēkiem no valstīm, kuru atrašanās vietu viņi nezina. Mana angļu valoda ir gandrīz kā jebkuram amerikānim, manā izskatā vai runas veidā nav nekā specifiska, kas liecinātu, ka esmu no Austrumeiropas. Tas neko nemainīja, drīzāk tā bija privilēģija – kursa darbiem varēju saņemt Valsts kultūrkapitāla fonda un citu Latvijas fondu atbalstu, kamēr ASV nekā tāda studentiem diemžēl nav, viņi maksā no savas kabatas un tiem līdzekļiem, ko skola piešķir. Tiem, kas ir no Eiropas, bija zināmas privilēģijas. Eiropā kino ļoti atbalsta valsts institūcijas, fondi.

Tu gribētu turpināt filmēt tepat Latvijā, Eiropā vai pamēģināt ielauzties ASV kinoindustrijā?

Protams, gribētu pamēģināt ielauzties arī Amerikā. Es vispār kino uzskatu par mākslu bez ģeogrāfiskās piesaistes. Visas filmas, kas man ir, izņemot tās, kas tapušas Covid-19 laikā, jo nebija iespējams citādi, ir starptautiski projekti – Klejotāji filmēti trīs valstīs, Vienu biļeti, lūdzu! – trīs valstīs, vesterns Kur vedīs ceļš – arī trīs valstīs.

Kino jau ģeogrāfiski neierobežo, brauc un filmē.

Tev ir tikai 25 gadi. Kā tik jauns jūties kino jomā?

Varu varbūt būt bezkaunīgāks un eksperimentēt vairāk ar formu un žanriem un izteiksmes līdzekļiem nekā pieredzējušāki režisori, kuri atraduši konkrētu stilistiku un paņēmienus, ar kuriem strādā. Mani neinteresē ražot vienu pēc otras vēsturiskas drāmas. Katrā projektā strādāju ar atšķirīgiem izteiksmes līdzekļiem. Klejotāji, Kino un mēs, Kur vedīs ceļš – šīs filmas ir visai atšķirīgas. Arī Stenlijs Kubriks katrā savā filmā strādāja citā žanrā, protams, atstājot raksturīgās vizuālās iezīmes, bet katrreiz tie bija jauni meklējumi.

Matīss Kaža FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Kas ir sarežģītāk – strādāt dokumentālajā kino ar cilvēkiem, kuri var nebūt paredzami, vai ar iestudētu darbu aktierfilmā?

Dokumentālajā kino ir emocionāli grūtāk. Gribas panākt pēc iespējas spēcīgāku patiesuma līmeni. Tas nozīmē, ka jāpietuvojas varonim. Lai pietuvotos varonim, jāuzdod neērti jautājumi, jāfilmē nepatīkamās situācijās. Ne vienmēr pašam gribas to darīt. Bet lai darbs izdotos un varonis tiktu pilnvērtīgi portretēts, tas ir jādara. Dokumentālajā kino ir jāimprovizē, gatava scenārija nav, ir vien konceptuāls priekšstats par to. Reizē filmēšanas laukumā esi režisors, dramaturgs, savā ziņā psihologs. Ir atbildība par to, ko dari uz laukuma un kas pēc tam nonāk uz ekrāniem. Ne visu, ko filmējam, iekļaujam filmā.

Sanāk sevis laušana, lai izdabūtu no varoņa maksimumu.

Jā. Bet apzinos to, ka tam cilvēkam noteikti ir grūtāk nekā man.

Filmā Klejotāji visi trīs varoņi ir ar šķietami savdabīgāku domāšanu, dzīves redzējumu. Kas ir tas, kas piesaista atšķirīgajā, un kādēļ par to vēlies runāt?

Kā savus kino varoņus izvēlos personības – robežu pārkāpējus. Piemēram, filmā Vienu biļeti, lūdzu! varone ir absolūta robežu pārkāpēja. Savā ziņā arī Klejotāju varoņi. Šādi cilvēki, kas ir oriģināli, radoši domājoši, iespējams, citādāki, var palīdzēt izmainīt skatpunktu uz kaut kādām parādībām. Vai tas būtu politiķis, mūziķis - mēs uz viņu skatāmies ar konkrētiem priekšstatiem, ko esam savākuši no medijiem, baumām, personiskās pieredzes. Ir jau vēl citi rakursi, kā uz šo personu paskatīties. Ar Nikiju no Vienu biļeti, lūdzu! bija interesanti, viņu Ņujorkas teātru apkalpojošais personāls nevar ciest. Ceru, ka viņiem šī filma parādīja, ka viņā ir daudz vairāk par trobelējošu teātra apmeklētāju. Viņa ir inteliģents cilvēks ar savu dzīves traģēdiju un kultūras dzīves pieredzi.

Kur ņem emocionālo bagāžu un pieredzi, ko ielikt filmās?

Dzīve mums katram piedāvā plašu emocionālo amplitūdu. Dzīvē ir viss materiāls, ar ko strādāt, – komiskais, skumjais, filozofiskais. Daudzi no mums bloķē emocijas, negrib tās paust publiski. Mākslas cilvēkam nobloķēt emocijas ir ļoti grūti. Tad jābūt ļoti precīzam, veiksmīgam, tehniskam amatniekam, lai varētu izpildīt darbu vismaz formāli, ļoti augstā līmenī. Es neesmu tehnisks režisors, ļoti daudz strādāju ar emocionālo materiālu.

Kino un mēs ir stāsts par padomju laika Rīgas kinostudijas filmām. Kā līdz tam nonāci?

Andris Keišs bija dzirdējis, ka vēlos taisīt izrādi teātrim, un atrakstīja, ka viņam ir ideja. Keišs vēlējās strādāt kopā ar Jāni Skuteli un Egonu Dombrovski, jo viņi bija neierastā tandēmā manā vesternā - lauku žandarms un mačo džeki, kovboji. Ideja transformējās, un nonācām līdz domai paraudzīties uz latviešu padomju kino klasiku no cita aspekta. Personības, kuras ir lielā mērā latviešu kultūras pieminekļi – Gunārs Cilinskis, Vija Artmane, Astrīda Kairiša -, parādīt kā cilvēkus; vācām informāciju par šīm filmām, režisoriem, aktieriem, meklējām epizodes un izveidojām kino-teātra darbu, caur ko uz padomju kino paskatīties citādi nekā ierasts. Varam noskatīties kultūras raidījumu par Viju Artmani vai Gunāru Cilinski, kurā tiks apkopota viņu biogrāfija, parādīti viņu sasniegumi. Bet viņu personībai, nevis priekšstatiem par to tādā veidā pietuvoties īsti nevaram. Šeit savukārt paraugāmies uz kino, Rīgas kinostudijas personībām un visu kinostudijas aparātu caur spēli ar mīlošu ironiju un pašironiju. Jo filmā smejamies jau arī paši par sevi. Covid-19 pirmā viļņa laikā tika piedāvāti daudzi produkti, kuri ir apcerīgi, filozofiski, intelektuāli, bet šobrīd, kad daļai no mums iekšējais noskaņojums ir tik nestabils – kāda vispār būs nākotne, kad tas viss varētu beigties, - ir kaut kas šāds, kas piedāvā asprātīgu, humorpilnu, ne banālu skatījumu uz ko tādu, kas mūsu kultūrai ir svarīgs, bet, iespējams, jaunā paaudze par šīm filmām vispār nezina.

Filmizrāde "Kino un mēs" FOTO: Aija Melbārde

Novembrī varēs skatīties filmu mājās Vimeo on Demand, vēlāk arī ShortCut, go3 un LMT Straume platformās vai arī drosmīgākie iet uz kinoteātri.

Lai skatītos Kino un mēs, nav pat jābūt redzējušam filmas, kuru epizodes izspēlētas. Par visu ir padomāts – tiek pastāstīts sižets un demonstrētas filmu ainas.

Centāmies darbu strukturēt tā, lai arī cilvēks, kurš nekad nav saskāries ne ar vienu no šīm filmām, saprot kontekstu. Piedāvājam sinopsi un pēc tam fokusējamies uz specifiskām ainām, kas tiek izspēlētas vai pārvērstas. Pēc īpašajiem seansiem (kultūras festivāla RojaL ietvaros 2020. gada jūlijā – aut.) man bija prieks tviterī lasīt, ka jaunieši Kino un mēs ietekmē noskatījušies šīs filmas.

Foto: Izrāde "Kino un mēs".

Filmizrāde “Kino un mēs” Latvijas kinoteātros skatāma no 6. novembra.

Filmas reklāmas rullītis.