Deputāts Ģirģens šaubās pa valdības gatavību ārkārtējai situācijai

Ja piektdien tiks izsludināta jauna ārkārtas situācija valstī, Saeimas komisija savā darbā pievērsīs pastiprinātu uzmanību valdības pieņemtajiem lēmumiem un to izpildes kvalitātei, kā arī turpinās izvērtēt iepriekšējās ārkārtas situācijas lēmumus, liekot atskaitīties atbildīgajām institūcijām un skaidrot rīcību pamatotību, solīja Ģirģens.

"Par daudzām lietām ir palikusi rūgtuma sajūta ar vairāk jautājumiem nekā atbildēm. Šī brīža lēmumi valdībā liek uzdot jautājumu, vai šos piecus mēnešus no jūnija līdz novembrim esam gudri izmantojuši, lai sagatavotos jaunam pandēmijas uzliesmojumam? Tikai šobrīd tiek sākts domāt par akreditētu testēšanas laboratoriju izveidi, kā paplašināt slimnīcās gultas vietu skaitu pie pieaugoša slimnieku skaita, kā nodrošināt stacionāro un ambulatorisko aprūpi citiem pacientiem, kā veikt mācību procesu skolās attālināti un nodrošināt ar datoru skolēnus, kuru rīcībā to nav," pauda deputāts, piebilstot, ka viens no svarīgākajiem sektoriem valsts izdzīvošanai ir uzņēmējdarbība, kas jūtoties visapdraudētākā.