Nepatīkams pārsteigums zem motora pārsega

Tiem aptuveni 150 000 Birmas pitonu, kas par savām mājām sauc saules apspīdēto štatu, ar siltajiem purviem un mangrovju audzēm sāk nepietikt, tādēļ tie dodas lūkot jaunas vietiņas, kur apmesties. Nav pārsteidzoši, ka kāds no šiem dzīvniekiem var nonākt cilvēka apdzīvotā vidē un iekārtoties uz dzīvi tam gaužām nepiemērotā vietā.

Tā kāds Floridas iedzīvotājs vienā jaukā dienā konstatēja, ka viņa Ford Mustang neiet īsti kā vajadzētu, tādēļ devās uz servisu. Var tikai iedomāties, kādas emociju upes plūda no servisa darbiniekiem, kad tie pacēla mustanga motora pārsegu. Tur starp vadu un caurulīšu pinumiem visā savā godībā gulēja saritinājies 3 metrus garš pitons. Cik ilgi tas tur bija uzturējies, nevienam nav zināms.

Neatkarīgi no tā, pitons no savas jaunās ligzdiņas tik brīvprātīgi atteikties nevēlējās un izrādīja tik spēcīgu pretestību, ka bija nepieciešami četri Florida Fish and Wildlife Conservation Commission jeb FWC inspektori čūskas sagūstīšanai un nogādāšanai cilvēkiem un viņai pašai drošākā vietā.