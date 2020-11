ST: Pēc sprieduma par augstskolu finansējumu Saeimai ir jāpārskata citas līdzīgas normas

Lieta tika ierosināta pēc tam, kad ST vērsās 31 Saeimas deputāts no opozīcijā esošās "Saskaņas", Zaļo un zemnieku savienības frakcijas un pie frakcijām nepiederošo deputātu grupas, kuri uzskatīja, ka Ministru kabinets, sastādot 2019.gada budžetu, nav ņēmis vērā Augstskolu likuma 78. panta 7. daļu, kas paredzēja ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25% no iekšzemes IKP, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz 2% no IKP.

ST norāda, ka no tiesiskas valsts principa izriet prasība ikvienai valsts iestādei rīkoties patiesi, bet šādas Augstskolu likuma normas pieņemšana jau no sākta gala bija "tukšs solījums vēlētājiem", jo šī norma nevarēja būt segta ar tautas uzticētiem līdzekļiem un šāda norma neatbilst tiesiskas valsts principam.

Patars uzsvēra, ka tagad Finanšu un Tieslietu ministrijām būtu jāanalizē visas šāda veida normas līdz detaļām - kā atšķiras to gramatiskie formulējumi, no kā tie izriet - no starptautiskajām saistībām, no pašu vēlmes. Tad jāpiedāvā, kuras normas no likumiem būtu svītrojamas, jo pēc šī ST sprieduma de facto šīs normas nav spēkā jau šobrīd.