Miris lietuviešu komponists Fausts Latēns

Fausts Latēns radījis mūziku vairāk nekā 200 izrādēm, tai skaitā visiem režisora Rima Tumina iestudējumiem un vairākiem Eimunta Nekrošus darbiem, kā arī četriem desmitiem dokumentālo filmu un spēlfilmu. Laikā no 1989. līdz 1991.gadam vadījis Viļņas leļļu teātri "Lele", no 1996.gada - Lietuvas Valsts akadēmisko drāmas teātri, 1999. un 2000.gadā pildījis Nacionālā drāmas teātra ģenerāldirektora pienākumus, bet no 2000. līdz 2004.gadam kopā ar režisoru Rimu Tuminu vadījis Viļņas Mazo teātri. Divas reizes bijis Lietuvas kultūras ministra vietnieks, kā arī bijis Lietuvas kultūras atašejs Krievijā. 2013.gadā godalgots ar Nacionālo kultūras un mākslas prēmiju.