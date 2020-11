E-cigarešu izplatīšana mazgadīgajiem – pamatīgs un nekontrolējams tīkls Latvijā

Par to, ka pat deviņgadīgi bērni smēķē nikotīnu saturošas e-cigaretes, atzīst vecāki, paši skolēni un arī policija. Rīgā nepilngadīgajiem e-cigaretes ir aktuālas jau vairāk nekā gadu. Un tieši vienreizlietojamās e-cigaretes ir izplatītas zemās cenas dēļ. “Un tā kā tās ir ievērojami lētākas, tās arī bērniem un jauniešiem ir arī daudz pieejamākas. Līdz ar to pastāv riski, ka bērni un jaunieši arvien vairāk tās sāks iegādāties,” ReTV Ziņām saka Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis.

Šajās cigaretēs ir nikotīns; mazi bērni ir vēl uzņēmīgāki pret tā ietekmi un atkarība rodas vēl ātrāk – tā ReTV Ziņām norāda narkologi. Izrādās – šo rūpalu, izplatīt lētākus smēķus maziem bērniem, uztur internetā un to veic arī vecāko klašu skolēni.

“Iespēja iegādāties elektroniskās cigaretes ir divos veidos – vai nu skaidrā naudā nopērkot no rokas rokā, ko arī nepilngadīgie ir praktizējuši, vai arī elektroniski. Šeit viens no kontroles instrumentiem, vecākiem pārbaudīt, kur tad tie bērni naudu skaita,” saka Andis Rinkevics no Valsts policijas.