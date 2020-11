Kā pareizi klapēt bērnus

Uzmetot ātru aci Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā izvietotajiem darba piedāvājumiem, redzams, ka galvaspilsētas pirmsskolas izglītības skolotāja alga pēc nodokļu nomaksas svārstās no 430, kas ir šībrīža minimālā alga valstī, līdz 612 eiro.

Šāds bērnudārza skolotāju novērtējums noteikti ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Rīgas bērnudārzi gan vizuāli, gan emocionāli joprojām mēdz atgādināt savdabīgus padomju laika pieminekļus. Kā vietnē twitter komentēja Guntars Meluškāns: “Nedaudz ironiski, ka cilvēki, kuru atbildības līmenis ir nākotnes sabiedrības pamatu veidošana, tātad – maksimāli augstākais, saņem samaksu, kas salīdzināma ar darbu atbildības līmenī – trotuāra atbrīvošana no lapām.”

Protams, cilvēka attieksmei pret citiem nevajadzētu būt atkarīgai no algas apjoma, tomēr ir aplami pieņemt, ka alga nav labs instruments, ar kuru to kontrolēt. Piemēram – kāpēc mikrorajona veikala Mego kasieres nav tikpat smaidīgas un laipnas kā veikalā Stockmann? Tāpēc, ka otrajā ir labākas algas, piesakās lielāks daudzums kandidātu, no kuriem iespējams izvēlēties pašus labākos. Tieši tāpat kā tas notiek jebkurā darbavietā – labāka alga dod iespēju piemeklēt labāku profesionāli, nevis ņemt pirmo, kas pieteicies.