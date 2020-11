Vai Reiram taisnība par sociālajām iemaksām?

Drīzāk nav taisnība – apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta

Finanšu ministrijas (FM) sākotnējais priekšlikums paredzēja visiem nodarbinātajiem neatkarīgi no ienākumu apmēra noteikt minimālās obligātās sociālās iemaksas. Tās netiktu attiecinātas vien uz dažām iedzīvotāju kategorijām, piemēram, studentiem līdz 24 gadu vecumam. Minimālās iemaksas tiktu aprēķinātas no minimālās algas un nākamgad būtu 170 eiro mēnesī.

Sastopoties ar lielo pretestību, priekšlikums gan būtiski mainīts. Pašnodarbinātajiem tomēr netiks prasītas obligātās minimālās iemaksas. Tiem, kuru ienākumi nesasniedz minimālo mēnešalgu, iemaksas plānots celt no pašreizējiem 5% līdz 10% un piesaistīt sociālo dienestu, Latvijas Radio stāstīja finanšu ministrs.

“Pavasara krīze atklāja, ka ļoti daudz cilvēku nav sociāli apdrošināti. Ir vairāk nekā 200 tūkstoši darbavietu, kur cilvēki saņem darba algu, bet nav nekādu sociālo garantiju, jo izvēlas režīmu, kurā var neizvēlēties sociālās garantijas, un valsts to pieļauj, vai arī viņus piespiež tādus izvelēties.”

Līdzīgi viņš sacījis iepriekš, piemēram, Rīga TV24 raidījumā Kārtības rullis: “Lielākā problēma, ka trešdaļa strādājošo mums ir bez sociālās aizsardzības, un krīze to labi izgaismoja.” Tajā Reirs arī teica, ka trešdaļa nodokļus nemaksā vispār: “Ja mēs gribam uzturēt tādu tīklu, kāds mums ir – ar mazām algām, tad varam skatīties, kā viena trešdaļa nepiedalās nodokļu nomaksā.”

Re:Check jautāja Valsts ieņēmumu dienestam (VID), cik Latvijā ir strādājošo, kas neveic sociālās iemaksas. Atbilde liecina, ka tādu nav: “Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek aprēķinātas kā vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā strādājošiem (no pirmā euro), tā arī pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem nodarbinātajiem (sadalot iemaksāto mikrouzņēmumu nodokli)”.

Ir gan atšķirība likmēs un līdz ar to veikto iemaksu apmērā. Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 15% no apgrozījuma, no kuriem 80% tiek ieskaitīti sociālajās iemaksās. Šie cilvēki ir apdrošināti pret visiem sociālās apdrošināšanas gadījumiem, ieskaitot slimību un bezdarbu. Obligātas sociālās iemaksas veic arī pašnodarbinātie, tajā skaitā autoratlīdzību saņēmēji. Ja viņu ienākumi ir vismaz minimālās algas apmērā un vairāk, sociālo iemaksu likme ir 32,15%, bet tiem, kas saņem mazāk – 5% pensiju apdrošināšanai. Pašnodarbinātie ir apdrošināti visos sociālās apdrošināšanas veidos, izņemot pret bezdarbu un nelaimes gadījumiem darbā. Iemaksas var neveikt vispār tikai tad, ja pašnodarbinātā ienākums gada laikā nesasniedz 50 eiro. Vispārējā režīmā strādājošajiem sociālo iemaksu likme ir 35,09%.