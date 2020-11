Pašvaldībām aizliedz dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus

Likumprojekts paredz, ka pašvaldībām un to iestādēm līdz 2020.gada 31.decembrim būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikums par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Savukārt, ja minētajā termiņā paziņojums par izslēgšanu no reģistra nebūs saņemts, Uzņēmumu reģistra valsts notāram būs šādi masu informācijas līdzekļi no reģistra jāizslēdz līdz 2021.gada 31.decembrim.