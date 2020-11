Vēsturiskajiem auto varēs OCTA noformēt uz īsāku termiņu

Deputāti skaidroja, ka, lai arī pēdējos gados veiktās izmaiņas normatīvajā regulējumā sekmējušas vēsturisko spēkratu spēju iesaistīties ceļu satiksmē, joprojām ir samērā liela vēsturisko spēkratu īpašnieku daļa, kuru senos spēkratus plašāka sabiedrība neredz. No deputātiem izskanēja, ka ievērojama daļa no seno spēkratu īpašniekiem, pārsvarā gados vecākiem cilvēkiem, kuru galvenais pastāvīgo ienākumu avots ir pensija, izvēlas nepiedalīties pasākumos, izbraucienos, izstādēs un citos pasākumos tieši izmaksu dēļ. Daļa no šīm izmaksām ir par OCTA.