Dēli atbalsta Trampa sūdzības par vēlēšanām; politiskie sabiedrotie klusē

Vairāki procesu komentētāji, arī laikraksts "New York Post", šādas izpausmes tviterī skaidro kā skaidru liecību panikai, kas Trampa nometnē iestājusies saistībā ar viņa sāncenša demokrāta Džo Baidena izredzēm gūt uzvaru cīņā par Balto namu.

"Ir pienācis laiks sakopt šo nekārtību un beigt izskatīties pēc banānu republikas," piebilda prezidenta dēls, paužot sašutumu par to, ka no republikāņu puses "nav pilnīgi nekādas rīcības", konkrēti dažus nosaucot vārdā, arī Dienvidkarolīnas republikāņu senatoru Lindsiju Greiemu, kas parasti ir viens no dedzīgākajiem Trampa sabiedrotājiem.