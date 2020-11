Šogad SIA “Datorzinību centrs” kļuva par vienu no sadarbības partneriem Ventspils tehnikumam, kam uzņēmums palīdzēja sagatavot digitālos mācību līdzekļus jaunveidojamai virtuālās realitātes klasei.

Šajā projektā SIA “Datorzinību centrs” veidoja e-kursus trīs mācību priekšmetos - sabiedrības un cilvēka drošība, tūrisma un ekotūrisma biznesa pamati un matemātika. Veidotie e-kursi sastāv no teorētiskā tēmas izklāsta, ar saitēm uz ārējiem resursiem, izskaidrojot tēmu, parādot piemērus un atbildot uz neskaidrajiem jautājumiem. Tālāk seko dažādi uzdevumi un jautājumi, lai audzēknis varētu nostiprināt tēmu un labāk to izprast. E-kursu lielākā priekšrocība ir to interaktivitāte, kas ļauj paplašināt mācību vielas robežas, veicinot iesaisti un līdzdarbošanos. Tāpat apgūstamo vielu ir iespējams pasniegt multimediāli, pielāgojoties audzēkņu stiprajām pusēm un padarot saturu interesantu un saprotamu visiem.