Provizoriskie rezultāti: Baidens apsteidz Trampu Džordžijā un Pensilvānijā

ASV piektdien turpinās prezidenta vēlēšanu balsu skaitīšana, un vēlēšanu iznākums ir atkarīgs no rezultātiem vairākos tā dēvētajos izšķirīgajos štatos, kuros pagaidām nav droši prognozējama ne Baidena, ne Trampa uzvara.

ASV telekanālu prognozes liecina, ka Baidens nodrošinājis 253 no 270 elektoru balsīm, kas nepieciešamas, lai kļūtu par prezidentu. Telekanāls "Fox News" un ziņu aģentūra "Associated Press" prognozē, ka Baidens uzvarējis arī Arizonā, kas viņam dotu pavisam 264 elektoru balsis, taču citi mediji attiecībā uz iznākumu Arizonā ir piesardzīgāki un gaida turpmākus provizoriskos rezultātus no šā štata.