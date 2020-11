Rekordaugsts rādītājs Lietuvā - 1656 jauni koronavīrusa gadījumi

No gandrīz 17 300 gultasvietām slimnīcās aizņemtas vairāk nekā 9600, no 661 gultasvietas reanimācijas nodaļās aizņemtas 364, no 611 gultām ar plaušu mākslīgās ventilācijas iespēju - 211, no 6400 gultām ar skābekļa padevi - aptuveni 2000.