Pasargā māju no likstām: 9 lietas, kas piesaistīs nelaimi mājoklim

Kad 18. gadsimtā parādījās pirmās sintētiskās sienu krāsas, zaļā bija vistoksiskākā, jo tās sastāvā bija īsta inde - arsēns. Tolaik no zaļas krāsas sienām varēja izdalīties toksiski savienojumi un gāzes, kas varēja lēnām indēt cilvēku, kurš šajā telpā dzīvoja. Visbiežāk par krāsas upuriem krita krāsu fabriku darbinieki, kas saindējās no produkcijas un turpat nomira. Ilgu laiku cilvēki pat neapzinājās šo krāsu kaitīgumu, līdz 1822. gadā pētnieki publicēja materiālu, kas izskaidroja arsēna kaitīgumu. Šā iemesla dēļ no zaļās krāsas daudzi baidījās kā no uguns. Lai gan mūsdienās šī krāsa ir nekaitīga un veselībai pāri nenodarīs, no tās daudzus atbaida pagātnes rēgi.