Arī Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija pieprasa labklājības ministres demisiju

LM organizētais bāriņtiesu un sociālo dienestu funkciju audits darba grupās tika prezumēts kā visu dienestu un bāriņtiesu funkciju audits, nevis tāds audits, kas pārbauda faktus, kurus jau ir vienreiz analizējusi Valsts kontrole, skaidro asociācijā, norādot, ka rezultātā auditorkompānijai uzdots auditēt tikai vienu no bāriņtiesu darbības jomām - aizgādības tiesības. Pat nesagaidot šī audita rezultātus un ieteikumus, sociāliem dienestiem bez iespējamām audita rezultātā analizējamām funkcijām tiek pielikta vēl viena funkcija, sašutusi asociācija.

Līdz ar to rodoties pamatotas šaubas par audita rezultātu un tā rekomendāciju ietekmi uz bāriņtiesu un sociālo dienestu funkciju izvērtējumu un bērnu tiesību aizsardzības funkcijas nodrošināšanu valstī. Ja šādas ietekmes nav, tad auditam iztērētie valsts budžeta līdzekļi būs prettiesiski izšķērdēti, vēstulē skaidro LBDA.

LBDA vērš uzmanību arī uz to, ka netiek risināts jautājums par sistēmisku bāriņtiesu darba pilnveidi, attīstību un uzlabošanu. To norādīja valsts kontroliere Elita Krūmiņa šā gada 24.septembrī TM organizētajā forumā "Pārmaiņu laiks bērnu tiesību aizsardzībā: kā sasniegt rezultātus?". Krūmiņa norādīja, ka pēc Valsts kontroles audita bāriņtiesās un ziņojuma "Atņemtā bērnība: Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē" publiskošanas LM pēdējo gadu laikā un noteiktajos termiņos nav ieviesusi nevienu no Valsts kontroles ziņojumā noteiktajiem uzdevumiem un ieteikumiem.