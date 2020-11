Arhitekts: Kultūras ministrija pasūtīja ēkas Elizabetes ielā 2 slepkavību

"Mēs to sapratām tad, kad arhīvā atradām 30 mapes ar detalizētiem rasējumiem un, pēc arhīva darbinieku vārdiem, vairāk nekā desmit gadus neviens par šiem materiāliem nebija interesējies," sacīja arhitekts, norādot, ka daļa no šiem materiāliem patlaban ir izstādīta arhitektūras telpā "Mad" Elizabetes ielā 2, 438. kabinetā, lai sabiedrība varētu iepazīties ar to detalizāciju, ar kādu ēkas projekts ir izstrādāts.