Par ārkārtējās situācijas pārtraukšanu lems pēc vairāku saslimstības rādītāju uzlabošanās

Viņķele skaidroja, ka inficēšanās līknes dinamika un situācijas nopietnība tiek vērtēta pēc vairākiem parametriem - inficēto cilvēku skaits, pozitīvo testu īpatsvars, testu daudzums, stacinēto cilvēku skaits, kā arī to pacientu skaits, kas slimnīcās ir smagā stāvoklī.

"Visu šo parametru kopsakars būs noteicošais, spriežot par to, vai redzam ierobežojumu efektivitāti. Fāzēs tā ir stabilizācija un inficēšanās skaita kritums," norādīja politiķe.

Viņa pauda, ka tāpat tika lemts, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) pārskatīs kumulatīvo rādītāju mehānismu, ko piemēro pašizolācijas pienākuma noteikšanai, atgriežoties no ārvalstīm. Ja līdz šim tas tika pielāgots Latvijas situācijai, tad no no šodienas tie būs 50 gadījumi uz 100 000 cilvēku. "Šis ir tas mērķis, kas mums būtu jāsasniedz," sacīja politiķe.