Skolēnus aicina pieteikties izaicinājumam ieviest bezatkritumu dzīvesveidu savās ģimenēs

Izaicinājumā "Atkritumiem nē" aicinātas piedalīties komandas no Latvijas izglītības iestādēm. Pieteikšanās, kā arī turpmākā praktiskā darbošanās un metodiskie materiāli atrodami interneta vietnē "www.tirailatvijai.lv". Komandas izaicinājumam var pieteikties līdz 15.novembrim, bet saskaņā ar esošo epidemioloģisko situāciju nepieciešamības gadījumā termiņš var tikt pagarināts.

Šajā mācību gadā tiek rīkota jau otrā izaicinājuma "Atkritumiem nē" sezona. Pērn izaicinājuma visus posmus sekmīgi izpildīja 12 komandas no dažādām Latvijas skolām, pierādot, ka bezatkritumu dzīvesveidu iespējams ieviest neatkarīgi no sava vecuma vai dzīvesvietas, informēja VISC.

"Zaļās jostas" pārstāve Laima Kubliņa skaidrojusi, ka Latvijas vides politikas tuvāko gadu mērķis ir ievērojami samazināt apglabājamo atkritumu apjomu. Lai to izpildītu, ar atkritumu šķirošanu un pārstrādi vien nepietiek - ir nepieciešams ieviest nozīmīgas pārmaiņas sabiedrības domāšanā un paradumos, ievērojami samazinot radīto atkritumu daudzumu, uzskata Kubliņa.

VISC akcentēja, ka izaicinājums balstās uz bezatkritumu (zero waste) dzīvesveida filozofijas pamatprincipiem un tā laikā dalībnieki iepazīsies ar dažādiem iepakojuma atkritumu veidiem, to ietekmi uz vidi, un izstrādās individuālus plānus radītā atkritumu apjoma samazināšanai. Izstrādātie priekšlikumi tiks ieviesti dzīvē, testēti un novērtēta to lietderība.