Sprūds: Formāli ASV jau ir ievēlēts jauns prezidents

Runājot par to, vai pašreizējais ASV prezidents Donalds Tramps varētu atzīt savu sakāvi, Sprūds norādīja, ka šajā jautājumā ir zināma dilemma, jo centieniem veidot politiku caur konfliktu un pretnostatījumu līdz galam vairs nav nozīmes. Sprūds pieļāva, ka Tramps varētu atzīt savu sakāvi un apsveikt Baidenu ar uzvaru vēlēšanās, kā to paredz tradīcija ASV.

Tāpat profesors norādīja, ka pats Tramps sevi ir ielicis slazdā, jo viņš vairākkārtēji ir atkārtojis, ka vēlēšanas ir nozagtas, apšaubot arī to godīgumu. Fakts, ka pašreizējais ASV prezidents ir devies uz Virdžīnijas pavalstī esošo Trampa Nacionālo golfa klubu jeb "Trump National Golf Club", pēc Sprūda domām, varētu nozīmēt, ka Tramps netiešā veidā atzinis, ka skaitļi ir pret viņu. Sprūds skaidroja, ka, ja skaitļi būtu mazāki, varētu vēl diskutēt par uzvarētāju, tomēr Baidenam ir par 4 miljoniem vairāk balsu nekā Trampam un kopumā ir iegūtas 273 elektoru balsis no vajadzīgajām 270.

Runājot par to, kāda varētu būt tālākā Trampa rīcība, Sprūds sacīja, ka no pašreizējā prezidenta puses var sagaidīt izteikumus par vēlēšanu godīgumu, tomēr viņš pieļāva, ka Tramps, iespējams, sev jau ir atzinis sakāvi vēlēšanās, bet aktuāls ir jautājums, kā viņš no šīs situācijas izies. Profesors norādīja, ka pāris nedēļas Trampa retorika varētu būt asāka, jo viņš nevar pilnībā atteikties no saviem vārdiem, ka vēlēšanas ir nozagtas.