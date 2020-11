Neatļauta apgriešanās, kā biežu avāriju cēlonis Senču ielā

Aculiecinieks Dzintars stāsta, ka viens no vadītājiem bija izbraucis no tuvējās automazgātuves uz Senču ielas un apstājās krustojuma vidū, lai apgrieztos, ziņo TV3 raidījums Degpunktā. Iespējams, viņš neredzēja ceļa zīmi, kas ļauj braukt tikai taisni un aizliedz “mest riņķī”, ir spēkā no plkst. 7.00 rītā līdz plkst. 20.00.