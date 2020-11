Sestdien reģistrēti 215 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi; trīs cilvēki miruši

Starp trim mirušajiem viens cilvēks ir vecuma grupā no 70 līdz 75 gadiem, bet divi ir seniori 85 - 95 gadu vecumā.

no kuriem 251 cilvēkam slimība norit vidēji smagi, bet 12 cilvēki ir smagā stāvoklī.

Latvijā kopā saslimušas 8095 personas un 1466 izveseļojušās. Kopš pandēmijas sākuma no stacionāra izrakstīti 587 pacienti.

Jau ziņots, ka nolūkā ierobežot Covid-19 izplatību un izvairīties no veselības aprūpes sistēmas sabrukuma, valdība piektdien vienojās no pirmdienas, 9.novembra, līdz 6.decembrim valstī izsludināt ārkārtējo situāciju, kuras laikā noteikti stingri pulcēšanās ierobežojumi, mācības no 7.klases tiks organizētas attālināti, atcelti un aizliegti visi publiskie un sporta pasākumi, restorānu un kafejnīcu maltītes varēs iegādāties tikai līdzņemšanai, kā arī tiks ierobežota tirdzniecība brīvdienās un svētku dienās.