Depozīta sistēmas ieviešana: iekārtu ražotāji cīnās par daudzmiljonu darījumu

pārstrādei savākt 90% no visām plastmasas pudelēm un Latvija atkritumu šķirošanas ziņā turpinās būt viena no vismazāk attīstītām Eiropas Savienības valstīm.

Galu galā parlaments nolēma, ka depozīta sistēma uz septiņiem gadiem var nonākt jebkura uzņēmuma rokās ar vienu prasību - lai īpašniekos ir kāds no ražotājiem vai to biedrībām.

Par to, kā izvēlēties depozīta sistēmas operatoru, šovasar lēma valdība. Dzērienu ražotāji vēlējās, lai viņiem konkursā būtu priekšrocība, bet vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce iebilda. Ministri vienojās par kompromisu.

Sistēmu uzturēs no trim avotiem. Savāktās pudeles un bundžas pārdos atkārtotai izmantošanai, bet daļa no 10 centu depozīta paliks neizņemta - to, kas vēl pietrūks, obligātā kārtā maksās dzērienu ražotāji.