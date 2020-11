Oktobra beigās reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā sarucis līdz 7,4%

Zemgalē reģistrētā bezdarba līmenis oktobrī samazinājies par 0,4 procentpunktiem, mēneša beigās veidojot 6,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, Vidzemē reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies par 0,3 procentpunktiem, mēneša beigās veidojot 7,1%, kā arī Kurzemē reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies par 0,3 procentpunktiem, mēneša beigās veidojot 7,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Rīgā reģistrētā bezdarba līmenis oktobrī samazinājies par 0,3 procentpunktiem - līdz 5,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Tāpat NVA dati liecina, ka starp personām, kurām oktobrī piešķirts bezdarbnieka statuss, visvairāk bija iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 29 gadiem - 1074 (mēnesi iepriekš - 1058), seko iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 34 gadiem - 1049 (mēnesi iepriekš - 994) un iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 39 gadiem - 924 (mēnesi iepriekš - 882).