Nacionālo mākslas muzeju varēs apmeklēt tikai individuāli

Muzejos tiek nodrošināta apmeklētāju vienvirziena plūsma, un telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.

Vienam apmeklētājam ir paredzēti vismaz desmit kvadrātmetri no publiski pieejamās telpas. Tāpat LNMM muzeju apmeklētājiem ir nodrošināta publiski pieejama (uz vietas un mājaslapā) informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties konkrētajā ēkā un telpā.

LNMM muzeju darba laiks paliek nemainīgs. Otrdienās Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs, bet trešdienās Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs ir atvērti ilgāk - no plkst.11 līdz 19, savukārt piektdienās LNMM un "Rīgas Birža" strādā no plkst.10 līdz 20. Antīkās un renesanses tēlniecības nolējumu ekspozīcija Muzeju krātuvē atvērta skatītājiem trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.11 līdz 17.