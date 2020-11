Kā iepirkties ASV internetveikalos izdevīgāk un izmantot amerikāņu „Black Friday” izpārdošanas lietderīgāk? Vienkārši! Uzzini, kas ir “Shipzee” , un steidz to izmantot!

Kāpēc pasūtīt no ASV mums šķiet neizdevīgi?

Nav noslēpums, ka apģērbs, apavi un aksesuāri (piemēram, „Michael Kors”, „Guess”, „Ralph Lauren”) ASV parasti maksā mazāk, bet, kad izvēlamies pasūtīt preces īpaši lielā apjomā, galarezultāts mums nemaz nav tik tīkams. Preces vērtībai pārsniedzot 22 EUR, tiek piemērots PVN 21% apmērā. Ja preces vērtība pārsniedz 150 EUR, atkarībā no preces tipa tiek piemēroti vēl citi nodokļi. Arī pasta sūtījumiem starptautiskie kravu pārvadātāji piemēro dažādus papildu maksājumus - par sūtījuma iesniegšanu un sūtītāja pārstāvību muitā. Turklāt sūtījums parasti no ASV tiek piegādāts ļoti ilgi, kas liek mums visam atmest ar roku.

Piemēram, kad „Apple” ražotais „iPad Pro” Latvijas veikalos maksāja aptuveni 1090 EUR, no ASV šo planšeti bija iespējams pasūtīt par apmēram 869 EUR (ieskaitot sūtīšanas izdevumus un nodokļus). Dators „Macbook Pro” – Latvijā aptuveni 3200 EUR un aptuveni 2449 EUR no Amerikas. Jo dārgāks pirkums, jo lielāka cenu atšķirība. Slavenā „Michael Kors” zīmola rokassomiņa ASV maksā aptuveni 163 EUR (Latvijā – aptuveni 280 EUR), sporta apavi – aptuveni 59 EUR (Latvijā – aptuveni 180 EUR).

Skan neticami? „Mēs izmantojam visdažādākās taupīšanas metodes un sadarbības programmas ar ASV tirgotājiem, kā arī apvienojam sūtījumus, tāpēc preces nopērkam un piegādājam lētāk un ātrāk nekā citi. Tādējādi mēs varam segt daļu no gala summas, kurā ir iekļauti visi nodokļi un maksājumi, tostarp muitas nodoklis un PVN. Tāpēc gala summa ar iekļautiem nodokļiem un maksājumiem ir zemāka, nekā to pašu preci pasūtot pašiem,” to, kā platformai izdodas piedāvāt tik zemas cenas, skaidro Shipzee.com pārstāvis.