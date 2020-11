KM: Uz atbalstu ārkārtas situācijas laikā varēs pretendēt arī kultūras nozare

Pašnodarbinātas personas, kas strādā vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā, autoratlīdzības saņēmēji, kuri nav reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, un individuālie komersanti, kuru saimnieciskā darbība noteikto ierobežojumu rezultātā ir pārtraukta vai kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir kritušies par vismaz 20%, salīdzinot ar šā gada augustu, septembri un oktobri, varēs saņemt atbalstu 75% apmērā no vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības šā gada trešajā ceturksnī, izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, bet ne vairāk kā 1000 eiro.