Igaunijā aizsargmasku valkāšana transportlīdzekļos un publiskajās iekštelpās būs obligāta

Tirdzniecības centros atkal būs jāievēro prasība kopā nepārvietoties vairāk par diviem cilvēkiem, izņemot vienas ģimenes locekļus, un no citām ļaužu grupām ieturēt vismaz divu metru atstatumu. Šī prasība, kas stāsies spēkā no 16.novembra, netiks attiecināta uz vietām, kur to nav iespējams ievērot, piemēram, maziem lauku veikaliņiem.