Perevoščikovs: Covid-19 slimnieku kontaktpersonas informāciju no SPKC saņem divu līdz trīs dienu laikā

Viņa ieskatā, situācija, kad darba devējs vai, piemēram, skolas vadība par Covid-19 pozitīvu gadījumu ātrāk uzzina no pašām inficētajām personām, nekā no SPKC, ir likumsakarīga un izskaidrojama. Ja cilvēks saņem atbildi no laboratorijas, ka ir inficējies ar Covid-19, viņš par to informē darba devēju, jo nevar ierasties darbā.