Dezinformācijas biznesmeņi: kā pelna viltus ziņu izplatītāji Latvijā un kaimiņvalstīs?

Petkausks norāda – Lietuvā ietekmīga kļuvusi ASV radītā sazvērestības teorija QAnon, kuras piekritēji uzskata, ka pasauli savās interesēs pārvalda sātanistu, pedofilu elite. Tajā ietilpstot, piemēram, agrākā ASV prezidenta amata kandidāte Hilarija Klintone un aktieris Toms Henkss. Pret šiem spēkiem cīnoties ASV prezidents Donalds Tramps. Teorijas piekritēju uztverē pasaulē tiek mākslīgi uzturētas bailes par Covid-19, lai kaitētu Trampa reputācijai un karjerai. M.G.Maksimalietis Facebook lapa ir viens no tās izplatītājiem Lietuvā. Petkausks stāsta, ka daļa no viņa sekotājiem visdrīzāk nepārzina teorijas izcelsmi, taču atbalsta Trampa politiku un uzskata, ka globāla elite cenšas kontrolēt arī lietuviešus. Lielākajā teorijas atbastītāju grupā ir teju 8 tūkstoši cilvēku, bet žurnālists stāsta, ka aktīvākie teorijas piekritēji idejas izplata arī citās grupās.

Covid-19 krīze Lietuvā radīja arī dažus dezinformācijas biznesmeņus ar 15 minūšu slavu. Piemēram, kāda sieviete mēģinājusi pārdot sejas maskas, kas izveidotas no tīkla, apgalvojot, ka maskas tāpat sargā tikai no sodiem, bet ne no vīrusa. Žurnālisti gan rakstīja, ka šāda maska nepasargās pat no soda.