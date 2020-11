LU Akadēmiskais centra attīstības plāns

Tā ir pasaules labākajās universitātēs atzīta prakse - koncentrēt studijas un zinātni akadēmiskajos centros ar modernu infrastruktūru un aprīkojumu. Pēdējos gados Latvijas Universitāte uzlabo savas pozīcijas dažādos starptautiskajos reitingos, pieaug pētniecības apjoms un pētījumu kvalitāte, pētnieku publikāciju skaits prestižos zinātniskajos izdevumos un to citējamība "Web of Science" un "Scopus" starptautiskajās datubāzēs. Arī studējošo skaits ir pieaudzis no 13 100 2016.gadā līdz 18 250 2020.gadā Jau no šī piemēra var secināt, ka veiktās investīcijas augstākajā izglītībā un zinātnē tik tiešām veicina attīstību, tie vairs nav tikai cipari biznesa plānos, bet reāli ieguvumi ne tikai LU, bet arī valstij kopumā.