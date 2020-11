Mūzikas nams "Daile" pandēmijas laikā nav saņēmis valsts atbalstu

Pēc viņas paustā, neskatoties uz to, ka Valts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas Covid-19 ietekmēto kultūras organizāciju ilgtspējai kopējais finansējums ir milzīgs, tomēr pagaidām "Daile" nav saņēmusi ne centa. Zadovska skaidroja, ka bijuši jau divi VKKF konkursi, kur uz finansējumu pieteicies arī mūzikas nams, tomēr pirmajā konkursā "Daile" nekvalificējās atbalstam tāpēc, ka marta sākumā, kad vēl nebija izsludināta ārkārtējā situācija, notika dziedātājas Ances Krauces un maestro Raimonda Paula koncerti, līdz ar to martā nebija konkursa nolikumā paredzētais apgrozījuma kritums. Mūzikas nama "Daile" direktores ieskatā, skaidri bija redzams, ka aprīlī, maijā, jūnijā "Dailes" apgrozījuma kritums sasniedza pat 98% un tāda pati tendence turpinājās arī jūlijā, augustā un septembrī.

"Marta pirmās nedēļas dēļ konkursā mēs netikām atzīti par tiem, kas cietuši no Covid-19. Protams, mani mierināja un teica, ka tiks mainīts konkursa nolikums un varu iesniegt projektu vēlreiz otrajā VKKF konkursā, ko arī izdarīju" pauda Zadovska, akcentējot, ka saprot, ka tā ir katra uzņēmēja paša atbildība, tomēr šajos apstākļos viņa emocionāli uztver to, ka nevienu nav īsti interesējis, kā mūzikas nams šos astoņus mēnešus izdzīvos, jo katru mēnesi ir jāmaksā īre, jāveic komunālie maksājumi, bet atbilde par iespējamo atbalsta piešķīrumu ir jāgaida deviņi mēneši.

Mūzikas nama "Daile" direktore atzīmēja, ka šajā laikā viņa nav no darba atlaidusi nevienu darbinieku un joprojām maksā ikmēneša algas un nodokļus.

Viņa pauda cerību, ka otrajā VKKF konkursā atbalsta finansējumu par periodu no marta līdz septembrim piešķirs un decembra sākumā varēs saņemt vismaz daļēju fiksēto izdevumu kompensāciju.

Pēc mūzikas nama "Daile" direktores paustā, VKKF projektā, kuru viņa iesniedzu un kurā atbalstu atteica, bija redzams, ka uzņēmums, kurš pēdējos 14 mēnešos "pirms Covid" nodokļos valstij ir nomaksājis 253 989 eiro, tomēr atbalstam tas nekvalificējās. Zadovska vērsa uzmanību uz to, ka nomaksātie nodokļi ir komandas darba radīta pievienotā vērtība, kas veidota tikai no pašu radītiem ieņēmumiem. Tāpat viņa atzīmēja, ka uzņēmums ir saņēmis pozitīvu nodokļu maksātāja reitingu no Valsts ieņēmumu dienesta (VID), tādējādi vēlreiz apliecinot godprātīgu saistību izpildi pret valsti. Zadovska pieminēja, ka 2019.gada laikā autoratlīdzībās, par darbu "Dailes" nama projektos, māksliniekiem ir izmaksāti 364 509 eiro.