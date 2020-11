Ētikas komisija Gobzemam izteikusi rakstveida brīdinājumu

Tāpat komisija atzina, ka deputāts pārkāpis Ētikas kodeksa normu par to, ka godprātīgi jāievēro Saeimas deputāta svinīgajā solījumā paustā apņemšanās. Komisija arī atzina, ka Gobzems ir pārkāpis ētika regulējumu par to, ka deputāts ir morāli atbildīgs par savu rīcību (runām, balsojumiem u.c.).

Reizē komisija nolēma, ka Gobzems nav pārkāpis ētikas kodeksa normu par to, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.