Epidemiologs: Latvijā tiek novērots Covid-19 atklāto gadījumu skaita pieaugums 30% apmērā

Tikmēr hospitalizēto pacientu skaits ir pieaudzis par 28%, kas, pēc epidemiologa sacītā, faktiski iet kopsolī ar saslimstības pieaugumu. Tāpat Perevoščikovs skaidroja, ka aptuveni 15% no šonedēļ atklātajiem gadījumiem nākamajā nedēļā būs nepieciešama hospitalizācija.

Starptautiskā kontekstā Latvija joprojām ir viena no valstīm ar viszemāko saslimstību. "Tādu valstu uz kartes vairs nav palicis daudz. Pat Lietuva sasniedza un pārsniedza Eiropas Savienības vidējo rādītāju," sacīja Perevoščikovs, piebilstot, ka Latvija joprojām atrodas zem šī rādītāja.

Vienlaikus saglabājas pietiekami stabila, bet lēna pieauguma tendence attiecībā uz pozitīvo Covid-19 testu īpatsvaru. Septiņu dienu periodā vidēji 5% gadījumu Covid-19 tests uzrādījis pozitīvu rezultātu, kamēr iepriekšējā nedēļā šis rādītājs bija 4,5%. Līdz ar to nedēļās laikā pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars pieaudzis par 0,5%.

Aizvadītajā diennaktī mirušas divas personas, kurām bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Vakar mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 75 līdz 80 gadiem un no 65 līdz 70 gadiem.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ir apstiprināta kopumā 8848 personām, bet no Covid-19 izveseļojies 1471 cilvēks.

Tikmēr nedaudz pozitīvākas ziņas saņemtas no slimnīcām, no kurām izrakstīts vairāk Covid-19 pacientu, nekā tajās nācies nogādāt. Otrdien slimnīcās ievietots 31 Covid-19 pacients, bet 41 izrakstīts no tām, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.