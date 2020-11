Kā temperaments var ietekmēt veselību?

8. Uzmanības noturība saistīta ar spēju koncentrēties, fokusēties. Cilvēki, kuriem uzmanības noturība ir izteikta, spēj labi darboties, neskatoties uz to, ka apkārt ir troksnis vai traucēkļi. Savukārt cilvēkiem ar zemu uzmanības noturību jebkurš, pat neliels ārējs kairinājums var būt par traucēkli darbā.

9. Neatlaidība. Šis jēdziens nozīmē to, cik ilgi cilvēks var turpināt vienu un to pašu lietu bez pārtraukuma, neraugoties uz šķēršļiem. Ir cilvēki, kuri uzsākot kādu lietu, ilgstoši to turpina, iedziļinoties tajā līdz pat sīkumiem, vai arī konsekventi iet uz savu mērķi, neskatoties uz apkārt esošajiem šķēršļiem. Citi savukārt nav tik neatlaidīgi, viņi ātri zaudē interesi un motivāciju.