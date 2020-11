Bukmeikeri: Jaunā PS5 konsole sasniegs rekordaugstus pārdošanas apjomus

Ņemot vērā milzīgo pieprasījumu pēc PS5 konsoles iepriekšpārdošanā, “ Betsafe ” bukmeikeri prognozē, ka pirmo 24 stundu laikā pēc tās oficiālās iznākšanas pārdošanas apjomi pārsniegs 1,25 miljonu eksemplāru. Turklāt paredzams, ka jaunās konsoles spēles 2020. gadā sastādīs 45,2 miljardus ASV dolāru no pasaules 159,3 miljardu ASV dolāru vērtā spēļu tirgus.

Atsaucoties uz nesenajiem Sony Interactive Entertainment izpilddirektora Džima Raiena komentāriem, līdz fiskālā gada beigām 2021. gada 31. martā uzņēmums plāno pārdot vairāk nekā 7,6 miljonus PS5 vienību, vairākkārtīgi pārspējot tā priekšteča PS4 sniegumu, kas pārsniedza 100 miljonus pārdoto vienību vien sešus gadus pēc tā iznākšanas 2013. gadā. Analītiķi apgalvo, ka mērķa sasniegšana būs atkarīga no PS5 panākumiem ASV, kur to sagaida sīva cīņa ar Microsoft jauno Xbox Series X konsoli, kuras tirdzniecība tika uzsākta 10. novembrī. Būtiski, ka iepriekšējās paaudzes PS4 konsoles pārdošanas apjomi ievērojami pārsniedza tā galveno konkurentu, Nintendo Switch un Xbox One, konsoļu sniegumu. Bez tam arī visas četras iepriekšējās PlayStation konsoles ierindojas visu laiku pārdotāko konsoļu topa desmitniekā.