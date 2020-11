Folkloras kopā "Upīte" darbojas pamatā jaunieši no Viļakas novada Upītes, kas ir lielisks piemērs un iedvesmas avots arī citiem jaunās paaudzes pārstāvjiem sākt interesēties par latgaliešu tradicionālās mūzikas mantojumu. Folkloras kopa izaugusi no 1980. gadā dibinātās Upītes bērnu folkloras kopas, kad 2002. gadā jaunieši saprata, ka dzīvē pietrūkst tā, kas bijis darīts visu bērnību. Šobrīd kopā darbojas dalībnieki vecumā no 12 līdz 40 gadiem. Kopas virsuzdevums ir saglabāt, attīstīt, kopt un popularizēt nemateriālās kultūras mantojumu, kas nāk no Ziemeļlatgales, it īpaši izceļot "Upītes kultūrtelpas" devumu. Uzsvars tiek likts uz daudzbalsīgo dziedāšanu ar pusbolsu (augšējo pavadbalsi), kas ir Ziemeļlatgales zīmogs. Tāpat folkloras kopa apgūst un popularizē Ziemeļlatgalē pierakstītos dančus.