Čaka ielas pašmērķīgais eksperiments

Kad ministrs sociālajā tīklā twitter atļāvās ironizēt par svaigi iezīmētajām velojoslām uz Čaka ielas, viņš saņēma nosodījuma vilni. Komentārus, sākot ar “Vecais, kā tu vari būt par satiksmes ministru, ja neko nesaproti no satiksmes?” un beidzot ar “Jūs bijāt pēdējais no JKP, kas likās kaut cik savā vietā”. Taisnības labad jāpiebilst, ka manā skatījumā Linkaits bija nevis pēdējais saprātīgais Jaunās konservatīvās partijas pārstāvis, bet gan vienīgais. Un vispār vārdi “jaunais konservatīvais” kopā ir tikpat saskanīgi kā “vecs zīdainis”, “mitrs sausums” vai “smaržīga smaka”, bet ne par to stāsts.

Pietika ar vienu neveiklu frāzi, lai tie paši cilvēki, kuri sajūsmā čurāja karstu, kad satiksmes ministrs ar velosipēdu piedalījās “kritiskās masas” braucienā, pēkšņi pasludinātu, ka viņš tomēr galīgi neko nejēdz. Jo jebkura velojosla ir svētais grāls un par to, gluži kā par aizgājējiem – vai nu labu, vai neko.

Laikā, kad mēs arvien aktīvāk runājam par pilsonisko aktivitāti un to, ka pirms jebkā realizēšanas vienmēr jāuzklausa iedzīvotāju viedokli, velojoslu izveide patiesībā ir savdabīgs izņēmums. Piemēram, kad Saeima jau otro reizi noraidīja Dzīvesbiedru likuma iniciatīvu, kuru arī pats ļoti atbalstu, visi bija sašutuši par tautas gribas neievērošanu. Taču, kad divu nedēļu laikā tika savākti 2000 paraksti pret velojoslām Čaka ielā, iedzīvotāju viedoklis pēkšņi bija nebūtisks. Arī pašiem progresīvākajiem no iedzīvotājiem, kuri iepriekš kaislīgi piesauca tautas balsi un sabiedrības viedokli.

Protams, jaunajam Rīgas domes sasaukumam ir jādod saviem vēlētājiem signāli, ka pilsēta tiešām dosies tajā virzienā, kāds tika iezīmēts partiju priekšvēlēšanu kampaņās. No šāda skatpunkta velojoslas uz Čaka ielas ir ne vien loģisks, bet pat apsveicams solis. Bet kā tad paliek ar publisko apspriešanu? Pašu Čaka ielas un tās apkārtnes iedzīvotāju aptaujāšanu un vēlmju noskaidrošanu? Auto un sabiedriskā transporta caurlaidības pētīšanu uz šīs ielas?

No vienas puses – skaidrs, ka šobrīd ir pats labākais brīdis šādam “eksperimentam”, jo pandēmijas ieviesto ierobežojumu dēļ satiksmes plūsma Rīgā ir samazinājusies. Daudzi strādā attālināti, liela daļa skolēnu mācās no mājām, iedzīvotāji vairs nedodas uz bāriem, restorāniem vai kultūras pasākumiem.

No otras puses – tieši šīs pašas uzskaitītās lietas nodrošinās to, ka eksperimenta rezultāti būs attālināti no realitātes. Pat ja satiksme netiks sajāta, nebūs nekādas skaidrības, kā tieši tas funkcionētu normālos apstākļos. Gluži kā nebūs skaidrs arī tas, cik daudziem velobraucējiem šīs joslas ir nepieciešamas. Jo, būsim reāli, – ziemās ar velosipēdiem pārvietojas tikai kaislīgākie entuziasti un tie, kas savus bērnus uz dārziņu gatavi vest ar veloķerru. Un arī no viņiem daudzi šobrīd strādā attālināti un nekur nebrauks.

Rezumējot – Čaka ielas velojoslas vienlaikus ir gan labas, gan sliktas. Lai arī velojoslas tur, iespējams, ir vajadzīgas, to izveidošana ziemas sākumā pandēmijas laikā ir diezgan pašmērķīga.