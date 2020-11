"Twitter" kā maldinošus marķējis 300 000 ar ASV vēlēšanām saistītu ierakstu

"Twitter" vēsta, ka ieraksti marķēti laikā no 27.oktobra līdz 11.novembrim, tas ir, nedēļu pirms un nedēļu pēc vēlēšanām, kas notika 3.novembrī.

No šiem 300 000 marķēto ierakstu 456 tika aizklāti ar brīdinošu uzrakstu un tika ierobežotas iespējas ar tiem rīkoties - lietotāji nevarēja tos atzīmēt kā tīkamus, ar tiem dalīties vai uz tiem atbildēt, norādīja "Twitter" juridiskās nodaļas vadītāja Vidžaja Gade.

Viņa piebilda, ka 74% no lietotājiem, kas šos ierakstus aplūkojuši, to darījuši pēc to marķēšanas un tā rezultātā 29% tos noraidījuši.