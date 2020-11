Iznīcinātajā milzu sirseņu-slepkavu pūznī atradušās 200 karalienes

Entomoloģijas speciālisti no Vašingtonas štata zemkopības ministrijas pūzni atrada 24. oktobrī kāda koka dobumā Vašingtonas štatā un nekavējoties to iznīcināja. Pētniekiem ar īpašu sūkni izdevās no pūžņa izdabūt ārā 85 sirseņus, no kuriem lielākā daļa bija strādnieki, tomēr to vidū bija arī divas karalienes.