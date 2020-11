Barikādēm 30 sākam atzīmēt jau šogad

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “1991. gada barikādes pierāda to, ka latvieši ir drosmīgi un patriotiski. Manuprāt, katrs drosmes pierādījums ir atcerēšanās un godināšanas vērts. Vēsture palīdz izjust piederību savai nācijai tagadnē. Atceres pasākumu jēga un pats svarīgākais mērķis ir barikāžu dalībnieku godināšana, kas līdz ar to ikkatram latvietim ļauj atcerēties barikāžu notikumus un to nozīmi Latvijas neatkarības atjaunošanā.” Mūsu uzdevums radīt paliekošas vērtības barikāžu dalībnieku un visas sabiedrības atmiņā, lai nodotu tās no paaudzes paaudzē, veicinot notikumu liecību un atmiņu saglabāšanu, uzsver J. Bordāns.