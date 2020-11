Autobraucēji atzīst viedtālruņa lietošanas bīstamību, tomēr no tās nespēj atturēties

Saskaņā ar aptaujas datiem* tāpat 49% autovadītāju, vadot automašīnu, lasa īsziņas, bet 25% apmeklē sociālo tīklu vietnes un arī citas interneta platformas. Kāpēc turpinām šādi rīkoties pat tad, ja zināms, ka aptuveni 20–30% no visiem satiksmes negadījumiem saistīti ar mobilā telefona lietošanu automašīnas vadīšanas laikā, turklāt lielākā daļa autovadītāju atzīst to par reālu problēmu?

Viedtālruņa lietošana neatkarīgi no tā, vai atrodamies automašīnā vai ārpus tās, mums visiem kļuvusi par ārkārtīgi spēcīgu pieradumu. Arī pats neesmu bez grēka – piemēram, darba sapulces laikā ir gadījies nejauši pieskarties telefonam, un pēc pāris sekundēm saprotu, ka esmu jau atvēris kādu no sociālo tīklu lietotnēm vai ziņu lapām... ieradumam ir milzīgs spēks. Tāpēc, lai gan apzināmies, ka pie stūres mobilo telefonu lietot ir bīstami, ar to vien acīmredzot nepietiek, lai šo ieradumu lauztu.

Austrijas uzņēmumā Dolphin Technologies, kas darbojas telemātikas un apdrošināšanas nozarēs, pat veikts pētījums, kurā tiek analizēta satiksmes negadījumu norise, un iegūtie rezultāti liecina, ka satiksmes negadījumu izraisīšanas risks ir paaugstināts tieši pirmajās 10 brauciena minūtēs. Par to liecina gan rādītājs, ka tieši īsajos braucienos, kuri ilgst līdz 10 minūtēm, notiek 52% ceļu satiksmes negadījumu, gan arī rādītājs, saskaņā ar kuru relatīvais risks izraisīt CSN pirmajās trīs brauciena minūtēs ir 3,1, no trešās līdz sestajai brauciena minūtei – 0,9, bet no sestās līdz desmitajai minūtei – 0,6. Viens no būtiskākajiem pētījuma rezultātā izdarītajiem secinājumiem ir tas, ka biežākai satiksmes negadījumu izraisīšanai pirmajās brauciena minūtēs ir tieša korelācija ar telefona lietošanu, respektīvi, navigācijas lietotnes lietošanu, lai ievadītu brauciena galamērķi. Šajā sakarā, protams, risinājums ir vienkāršs – ievadīt navigācijas lietotnē brauciena galamērķi, pirms vēl uzsākta braukšana, nevis nodarboties ar to brauciena pirmajās minūtēs.