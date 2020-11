Aicina uz tiešsaistes vieslekciju par dzīves pārmaiņu anatomiju

Vienmēr pienāk brīdis, kad jāmainās. Ne vienmēr pārmaiņu raisītā intensitāte var šķist patīkama, taču to ir iespējams pārvaldīt, sekojot algoritmam, kas vienmēr uzvedīs uz jaudīga un jēgpilna dzīves ceļa. Kā to panākt? Kāds ir šis algoritms? Kā pieņemt pārmaiņas un tranformēt tās panākumu gūšanā? Par to plašāk tiks stāstīts vieslekcijā.