"Kustības "Par!"" deputāts: Nevajadzētu būt akmenī kaltam, ka VARAM ministra postenis automātiski pienākas "Latvijas attīstībai"

LA un "Par!" ir lielākās AP veidojošās partijas. Vaicāts, par to, no kuras partijas nāks ministra amata kandidāts, politiķis skaidroja, ka tas vēl nav zināms. Līdzšinējais dalījums bijis, ka LA ir divi ministru amati un "Par!" ir viens, bet Dūrītis redz, ka nav iemeslu, lai šo proporciju nevarētu mainīt. Reizē deputāts akcentēja, ka ministra kandidāta izvēlē ļoti svarīgs ir cilvēciskais faktors, jo šajā amatā ir jāspēj vadīt Pūces iesāktos darbus un reformas.

Taujāts, vai Pūcem būtu jāaiziet arī no Saeimas, deputāts norādīja, ka tas ir viņa paša izšķiršanās jautājums un ētiskā atbildība savu vēlētāju priekšā. Dūrītis ļoti pozitīvi novērtē, ka Pūce "nevilcinoties" esot pieņēmis lēmumu par atteikšanos no ministra krēsla, un politiķis pozitīvi novērtē bijušā ministra paveikto, tajā skaitā administratīvi teritoriālās reformas pieņemšanā. Jautājums, vai Pūcem turpināt ieņemt AP līdzpriekšsēdētāja amatu, ir nopietni jāskata LA, piebilda parlamentārietis.

Vaicāts, vai tas, ka Mičerevskim ir taisnība "caurlaides lietā", liecina, ka viņam arī ir taisnība arī par Jaunupa iespējamajām interesēm, Dūrītis norādīja, ka viņam ir grūti teikt, vai tas tā ir. Politiķis akcentēja, ka nedz no Pūces, nedz Jaunupa, nedz LA puses nav izjutis spiedienu uz sevi balsot tā vai citādi. Politiķa ieskatā Mičerevskim ar savā rīcībā esošo informāciju ir jāvēršas tiesībsargājošajās iestādēs. Deputāts arī neizprot, kāpēc bijušais LA biedrs, iepriekš vairākus gadus esot LA valdē, neesot preventīvi rīkojies.

Līdz ar to attiecīgie izteikumi "Par!" politiķim liekot būt aizdomīgam, vai Mičerevskim nav kādi slēpti nodomi turpmākajā politiskajā karjerā, kāpēc viņš tagad izsaka apgalvojumus, kuri varētu šķelt politisko spēku.

Kā ziņots, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amats ir vakants no šodienas, jo vakar par atkāpšanos no tā paziņoja līdzšinējais ministrs Pūce un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) Pūces demisiju bez kavēšanās pieņēma, aicinot AP uz šo posteni virzīt jaunu kandidātu.

Pūce no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.