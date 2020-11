Latvijas dzimšanas dienā tiešraidē varēs klausīties orķestra "Rīga" koncertu

Pēc orķestra "Rīga" pārstāves paustā, valsts svētku koncerta programma "No Vītola līdz Paulam" iecerēta kā simbolisks atskats uz latviešu tautai nozīmīgu latviešu mūziku. Daļu koncertprogrammas veidos latviešu komponistu klasiķu darbi, sākot ar skaņdarbu "Ametists" no Jāzepa Vītola svītas "Dārgakmeņi", Lūgšana no Jurjānu Andreja kantātes "Tēvijai" un Emīla Dārziņa "Spāniešu romance".