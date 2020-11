FOTO ⟩ Noslēdzies arhitektūras ideju konkurss “Zunda parka” attīstības vīzijai

“Žūrijas priekšā bija izaicinošs uzdevums – izvēlēties labāko piedāvājumu no 14 iesniegtajiem darbiem no sešām valstīm, kas vislabāk atbilstu iecerei attīstīt “Zunda parka” kvartālu par rīdziniekiem iecienītu un mūsdienīgu vidi, kurā dzīvot, strādāt un pavadīt atpūtas brīžus. Jāatzīst, ka darbu vērtēšanas process noritēja trīs nedēļas, un pieņemt lēmumu par labu vienam no konkursantiem nebija viegli, jo iesniegti tiešām interesanti un arhitektoniski pārdomāti risinājumi. Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem par dalību un unikālu vīziju izstrādi,” saka konkursa rīkotāju pārstāvis un “GALIO Development” valdes loceklis Kaspars Beitiņš.