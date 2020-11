Izdota izlase "Latvijas Punk/HC Nr. 8"

Lielākā daļa dziesmu ierakstītas laika periodā no 2016. līdz 2020. gadam, bet ir arī senāk ieskaņoti skaņdarbi. Piemēram, grupas "Dzelzs ceļš" dziesma "Dzelzs ceļš", kas ierakstīta 1983. gadā, un apvienības "Kart Blanš" 1988. gada gabals "Molotok". Izlasē pārstāvētās grupas galvenokārt nāk no Rīgas, bet ir arī grupas no Valmieras, Baldones, Cēsīm, Smiltenes, Kaunates.