Aptauja: dzīvoklī Rīgas centrā vēlas dzīvot tikai 23% Latvijas jauniešu

Jautāti, kādu īpašumu viņi izvēlētos, ja būtu iespēja un nepieciešamība iegādāties savu mājokli, Latvijas jaunieši visbiežāk norādīja privātmāju Pierīgā (40%), kam seko dzīvoklis kādā no Rīgas apkaimēm (32%) un privātmāja kādā no Latvijas pilsētām ārpus Rīgas (31%). Tikmēr Lietuvas jauniešu vidū pirmajā vietā ir privātmāja kādā no Lietuvas pilsētām ārpus Viļņas (34%), savukārt Igaunijā visbiežāk jaunieši sapņo par māju laukos (33%).